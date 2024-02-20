ارتفاع في أسعار المحروقات... اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 11 الف ليرة والمازوت 8 آلاف ليرة وقارورة الغاز 6 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.621.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.660.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.615.000 ليرة لبنانيةالغاز: 943.000 ليرة لبنانية