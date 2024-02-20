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لبنان
بعد انتهاء عمليات البحث في الشويفات.. هذا ما أعلنه الدفاع المدني
Lebanon 24
20-02-2024
|
02:17
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كتبت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على منصة "أكس": "أشرف مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار على سير عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل، بمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، لسحب المصابين من تحت انقاض المبنى الذي انهار في منطقة الشويفات وهم من التابعية السورية. وقد تمكن العناصر لغاية الآن بالتعاون مع الهيئات الإسعافية الأخرى من إنقاذ 4 أشخاص من أسرة واحدة مؤلفة من 5 أفراد نجا منهم الأب والأم وولدين، فيما سحب العناصر جثة الفرد الخامس من تحت الركام وهو طفل صغير. وقد تم نقل الناجين الأربعة الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم، ويواصل العناصر العمل حالياً على البحث عن 3 مفقودين تم تحديد مكانهم تحت انقاض الطابق الثالث. وقد عمل العناصر على اخلاء المباني السكنية المجاورة للمبنى المدمر حفاظا على سلامة القاطنين".
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