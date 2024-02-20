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لبنان

عمليات احتيال ممنهجة على الإنترنت

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-02-2024 | 04:15
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تنتشر في الآونة الأخيرة عمليات احتيال ممنهجة على شبكة الإنترنت حيث يقوم بعض الأشخاص بسرقة حسابات الآخرين أو الاحتيال عليهم والحصول على بعض الأموال.
وفي التفاصيل، تتعدد طرق الاحتيال التي يعتمد عليها النصّابون، ومن ضمنها التي يقع ضحيتها أشخاص يعرضون مقتنيات لهم للبيع، فيتم التواصل معهم من قبل أشخاص يزعمون أنهم يرغبون بشراء المقتنيات، فيطلبون منهم تعبئة بعض البيانات أو تحويل بطاقات مالية معينة لهم ليقوموا بدورهم بسرقة الأموال.
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من جهة أخرى، تنتشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن منح مقدمة لأصحاب الحسابات تقدم لهم بعد الإجابة على بعض الأسئلة، ليتم بعدها دفع أصحاب الحسابات للقيام ببعض الخطوات على صفحاتهم تمكن المحتالين من سرقة هذه الحسابات.


المصدر: لبنان 24

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