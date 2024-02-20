ترميم علاقات الحريري السياسية مستقبلا: اولوية تخضع للتوقيت والظروف

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من دون تفويض من تياره السياسي ، زار النائب الان عون الرئيس سعد الحريري ، وهي زيارة توقعها البعض انطلاقا من العلاقة الشخصية بينهما وإقرار عون بأهمية حضور الحريري على الساحة الداخلية كما اظهر في محطات عدة. بدا هذا التواصل بينهما هو النقطة الجامعة بين الحريري و"التيار الوطني الحر" . في الشكل، عبر الجانبان عن ارتياحهما . وفي المضمون تركز النقاش على أزمة البلد . لم يظهر هذا التقارب بينهما في السابق للعلن إلى أن اضاء عليه عون نفسه في مداخلته في مجلس النواب عن ضرورة وجود الحريري . وعندها غاص المحللون في الإشارة إلى أن نائب "كتلة لبنان القوي" متمايز عن تياره وسبق وإن زار الحريري سرا . لكن من يستمع في الوقت الراهن إلى مواقف عدد من النواب "التكتل" بشأن الحريري يتراءى له مشهد الود وكأن العلاقة معه لم تهتز . ويكفي انعاش بسيط للذاكرة حتى يتبين كم كانت العلاقة بين التيارين الازرق والبرتقالي متأرجحة، انما محطة واحدة ورئيسية يستذكرها نواب "لبنان القوي "ويتغنون بها إلا وهي تتصل مساعي رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في العام ٢٠١٧عندما أعلن الحريري استقالته من الحكومة في خطوة مفاجئة، ما حتم التحرك لمعرفة ما جرى معه.تقلبت العلاقة بين الحريري وباسيل وكانت في بعض الأحيان مع الرئيس ميشال عون مميزة، وبرز ذلك في اللقاءات ولحظات احتضان الحريري بعد الاستقالة وفي اجتماعات الحكومة ،وتنسيق التسوية التي جمعت بين باسيل ونادر الحريري ، وأثمرت اتفاقا على رئاستي الجمهورية والحكومة آنذاك، جرى تعطيله. وبعد فترة لاسيما قبل أزمة العام ٢٠١٩ بدأت تباشير العلاقة غير المستقرة تلوح، إلى أن قامت ثورة ١٧ تشرين وما بعدها ومحاولات تشكيل الحكومة ، وهنا ساءت العلاقة وانكسرت الجرة ونعيت التسوية .اما اليوم ، فالعلاقة ليست في أفضل أحوالها ولا علاقة لتعليق الحريري المشاركة في الحياة السياسية بهذا الأمر، أنها تراكمات في السياسة وتباين في إدارة البلاد وتبادل الاتهامات حول إيصال الوضع إلى ما هو عليه .وتشير أوساط سياسية مطلعة ل"لبنان ٢٤ " إلى أن موضوع إعادة قنوات الاتصال بين الفريقين ليس مطروحا في الوقت الراهن، فلا الحريري في وارد فتح صفحة سياسية جديدة مع أحد على قاعدة أن عمله السياسي معلق وهو عاد الى الخارج بعد اسبوع امضاه في لبنان،ولكن من أراد الاجتماع به مرحب به.وتقول الاوساط أن لقاء الحريري مع عون كان استثناء لا سيما أنه يكاد يكون النائب الوحيد من التيار الذي تجنب الدخول في خلاف حاد مع الحريري في المرحلة السابقة ، قائلة ان استعداد الحريري للدخول في تحالف مستقبلي مع أي فريق يخضع لاعتبارات محددة وهذا ينطبق على "التيار الوطني الحر"، فيما لم يقطع خيوط التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، والاشتراكي وغيرهما، في حين أن العلاقة مع حزب الله قائمة على أسس معينة ولاسيما ما يسمى بربط النزاع .وتعتبر هذه الأوساط أنه متى قرر الحريري العودة إلى نشاطه، فلن يتخلى عن الدور الذي لازمه وهو الاعتدال وبناء الجسور مع القوى السياسية في البلاد ، انما بحذر ، ولا يزال مبكرا الحديث عن الواقع الجديد في العلاقة مع "التيار" الذي اختبر العمل معه ، معلنة أنه مع مغادرة الحريري بيروت ليس هناك من مفاجآت منتظرة على الاطلاق، وليس معلوما ما هي قراراته المقبلة ولكن من دون شك، لن تكون في فترة وشيكة ، ويكثر الحديث عن تحضير أرضية لعودة الحريري إنما من دون دلائل.وفي المقلب الآخر، ترى الاوساط أنه إذا أراد رئيس الحكومة السابق الانخراط مجددا في السياسة اللبنانية ، فإن "التيار" يتدارس كيفية التعاطي مع هذه المسألة وطالما أنه قال ان كل شي بوقتو حلو ، فلن يدخل في تكهنات منذ الآن . فتحسين العلاقة أو اللجوء إلى غسيل القلوب أمر يقرره الجانبان، وتؤكد الاوساط أن التيار البرتقالي يقر بحيثية الحريري وزعامته وهو أمر مفروغ منه .كل شيء مرهون بالتوقيت سواء بالنسبة إلى خيار الحريري المقبل أوترميم علاقاته مع "التيار" وغيره ، وإنما حتى الآن التركيز قائم على تهدئة جبهة الجنوب والإفساح في المجال أمام تحريك الملف الرئاسي بجدية .