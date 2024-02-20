في السفيرة.. الطريق لا تزال مقطوعة

لا تزال طريق عام السفيرة الضنية مقطوعه بسبب الانهيارات المتكررة، مع الابقاء على تحويلة السير الفرعية الداخلية الموضوعة من قبل البلدية والبلدات المجاورة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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