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لبنان

في السفيرة.. الطريق لا تزال مقطوعة

Lebanon 24
20-02-2024 | 02:51
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لا تزال طريق عام السفيرة الضنية مقطوعه بسبب الانهيارات المتكررة، مع الابقاء على تحويلة السير الفرعية الداخلية الموضوعة من قبل البلدية والبلدات المجاورة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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