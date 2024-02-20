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لبنان

معلومة مثيرة عن المسيّرة التي اخترقت طبريا أمس.. هذا ما أُُعلن عنها

Lebanon 24
20-02-2024 | 03:38
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أحدث انفجار قوي أمس حفرة قرب بحيرة طبريا يشتبه في أنه ناجم عن تحطم طائرة مسيرة أطلقت شمال الحدود الإسرائيلية حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنّ "الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى مكان الحادث، وعثرت على بقايا طائرة مجهولة المصدر".
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وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّه ولأول مرة، تستطيع طائرة مسيرة أن تدخل إلى عمق كبير قبل أن يتم رصدها، إذ أشار مراسل "القناة 12" في الشمال أن "المسيرة التي أُطلقت نحو طبريا أمس استطاعت التسلل 50 كلم الى عمق "إسرائيل" قبل أن يتم اعتراضها".
 

المصدر: الميادين

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