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لبنان

في البترون.. مروج عملة مزيفة في قبضة القوى الأمنية وما تم كشفه خطير

Lebanon 24
20-02-2024 | 03:51
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القت دورية من مخابرات الجيش في البترون ليل امس القبض على السوري "م.ي" لقيامه بترويج عملة مزيفه من فئة الـ 100 $ وقد عثر بحوزته على مبلغ 5800 $ ، ليتم تسليمه لاحقاً الى الفصيلة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد افادت المصادر انه جرى مداهمة منزله لاحقاً في بلدة كوبا دون العثور على شيء.

وعلم ان العمله المزيفة التي يروجها من الصعب كشفها نظراً للتقنية العالية المستخدمه في التزوير.
 
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