في البترون.. مروج عملة مزيفة في قبضة القوى الأمنية وما تم كشفه خطير

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القت دورية من مخابرات الجيش في البترون ليل امس القبض على السوري "م.ي" لقيامه بترويج عملة مزيفه من فئة الـ 100 $ وقد عثر بحوزته على مبلغ 5800 $ ، ليتم تسليمه لاحقاً الى الفصيلة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد افادت المصادر انه جرى مداهمة منزله لاحقاً في بلدة كوبا دون العثور على شيء.وعلم ان العمله المزيفة التي يروجها من الصعب كشفها نظراً للتقنية العالية المستخدمه في التزوير.