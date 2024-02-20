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لبنان

بعد حادثة الشويفات.. هذا ما اعلنه الجيش

Lebanon 24
20-02-2024 | 04:03
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه, اليوم الثلاثاء, بيان جاء فيه: "بتاريخ 19 / 2 / 2024، على أثر انهيار مبنى سكني في منطقة الشويفات، عملت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة وعناصر من فوج الهندسة على مساندة عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر في أعمال البحث والإنقاذ، التي استمرت حتى الساعة الرابعة فجرًا وساهمت في انتشال 4 ضحايا وإنقاذ 4 أشخاص".
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