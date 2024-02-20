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لبنان

مختار دير الزهراني دعا مخاتير النبطية الى الاعتكاف... ما السبب؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 04:52
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دعا مختار بلدة دير الزهراني عباس حسين جعفر جميع مخاتير محافظة النبطية إلى "الاعتكاف عن ممارسة المهمة وعدم استقبال الطلبات وتنفيذها  بسبب الظروف المعيشية القاسية والظروف الحالية وكي لا نكون صفاً واحداً مع السلطة في قطع  اعناق أهالينا الفقراء بزيادة الضرائب وكلفة المعاملات التي هي حقهم دون اي مقابل والتي أصبحت عبئًا على  الفقير والمتعفف، نحن سنكون أمامهم دائماً".
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