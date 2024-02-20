السفير الفرنسي في لبنان: نعمل على خفض نسبة التوتر

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استقبل وزير الخارجية و المغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الذي قال ردا على سؤال حول التوتر المتصاعد في الجنوب : "موقفنا واضح ونعمل على خفض نسبة التوتر".وحول ما اذا كانت فرنسا تتواصل مع حزب الله مباشرة قال : "نتحدث مع الجميع كما تعلمون ونأمل في احراز تقدم".