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لبنان

السفير الفرنسي في لبنان: نعمل على خفض نسبة التوتر

Lebanon 24
20-02-2024 | 05:08
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استقبل وزير الخارجية و المغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو الذي  قال ردا  على سؤال حول التوتر المتصاعد في الجنوب : "موقفنا واضح ونعمل على خفض نسبة التوتر".
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وحول ما اذا كانت فرنسا تتواصل مع حزب الله مباشرة قال : "نتحدث مع الجميع كما تعلمون ونأمل في احراز تقدم".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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