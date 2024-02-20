قصفٌ عنيفٌ... هذه البلدات الجنوبيّة استهدفتها الطائرات الإسرائيليّة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طائرة مسيّرة اسرائيلية أغارت على بلدة عيتا الشعب.

وتعرضت كل من بلدات الضهيرة قرب الجدار، والبستان، وشيحين ، وام التوت ، وجبل بلاط ومروحين، في القطاع الغربي لسلسلة غارات معادية.