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لبنان

قصفٌ عنيفٌ... هذه البلدات الجنوبيّة استهدفتها الطائرات الإسرائيليّة

Lebanon 24
20-02-2024 | 05:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طائرة مسيّرة اسرائيلية أغارت على بلدة عيتا الشعب.
 
وتعرضت كل من بلدات الضهيرة قرب الجدار، والبستان، وشيحين ، وام التوت ، وجبل بلاط ومروحين، في القطاع الغربي لسلسلة غارات معادية. 
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عيتا الشعب

القطاع الغربي

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