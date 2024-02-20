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لبنان

قبل قليل.. هذا ما شهده حاجز للجيش

Lebanon 24
20-02-2024 | 05:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالاً فردياً تتطور إلى إطلاق نار وقع عند حاجز الحسبة في عين الحلوة، ما دفع الجيش إلى اغلاق الحاجز. 
 
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