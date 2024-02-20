Advertisement

لبنان

الجمارك داهمت محلاً.. ماذا عثرت في داخله؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 06:06
A-
A+
Doc-P-1166408-638440313446962104.jpg
Doc-P-1166408-638440313446962104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن قوة من الجمارك داهمت محلاً لبيع التبغ والتنباك في شارع ابن سينا في منطقة القبة، وصادرت كمية من المواد المهربة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادث سير على طريق مجدليا- القبة.. إليكم عدد الإصابات (صور)
lebanon 24
20/02/2024 19:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في القبة.. أطلقوا النار عليه وسلبوه مبلغاً مالياً!
lebanon 24
20/02/2024 19:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عن القبة الحديدية الإسرائيلية قرب لبنان.. هذه نتيجة آخر تحقيق
lebanon 24
20/02/2024 19:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على شخص في القبة
lebanon 24
20/02/2024 19:23:57 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

الجمارك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2024-02-20
12:02 | 2024-02-20
11:56 | 2024-02-20
11:51 | 2024-02-20
11:48 | 2024-02-20
11:43 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24