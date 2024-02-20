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لبنان

حادثة مرعبة حصلت داخل مبنى سكنيّ في الضاحيّة الجنوبيّة.. و3 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى

Lebanon 24
20-02-2024 | 06:11
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نقل عناصر من الدفاع المدني ثلاثة مصابين الى مستشفى الرسول الأعظم اصيبوا جراء سقوط مصعد داخل مبنى سكني في بئر العبد - ضاحية بيروت الجنوبية.
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الضاحية الجنوبية

بئر العبد

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