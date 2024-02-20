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لبنان
البزري: الأساس في إنتخاب رئيس للجمهورية هو مجلس النواب
Lebanon 24
20-02-2024
|
06:58
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أكد النائب عبد الرحمن البزري في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" أن البيان الصادر عن النواب التسعة والذين يدعون فيه زملاءهم إلى تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس للجمهورية هو "مبادرة جديدة قديمة"، معتبرا "أن الأساس في إنتخاب رئيس للجمهورية هو مجلس النواب والقرار في ذلك يجب أن يكون داخليا".
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أضاف:" صحيح أن هناك حسابات إقليمية ودولية تؤخذ في الحسبان ولقد ازدادت تعقيدا بعد أحداث غزة والمجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، إلا أن القرار الداخلي المتمثل بالمجلس النيابي يبقى الأساس، فالنواب عليهم مهمة التشريع ولكنهم يمثلون الشعب اللبناني وعليهم مهمة إختيار وانتخاب الرئيس".
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