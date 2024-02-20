Advertisement

لبنان

المفتي دريان استقبل تجمع "الهيئات الاسلامية" ومجلس "عمدة بيروت"

Lebanon 24
20-02-2024 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1166422-638440346448585723.jpg
Doc-P-1166422-638440346448585723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من قيادة تجمع "الهيئات الإسلامية".

كما استقبل دريان مجلس "عمدة بيروت" برئاسة مصطفى البوتاري.
Advertisement
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
مواضيع ذات صلة
المفتي دريان تابع الأوضاع في عكار
lebanon 24
20/02/2024 19:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان: لا وجود للبنان بدون العلاقات الأصيلة مع محيطه العربي
lebanon 24
20/02/2024 19:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان في رسالة الاسراء والمعراج: انتخاب رئيس لجمهوريتنا هو مفتاح الحل لكل قضايانا
lebanon 24
20/02/2024 19:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان استقبل مدير المخابرات في الجيش على رأس وفد
lebanon 24
20/02/2024 19:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24

المفتي

دريان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:10 | 2024-02-20
12:02 | 2024-02-20
11:56 | 2024-02-20
11:51 | 2024-02-20
11:48 | 2024-02-20
11:43 | 2024-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24