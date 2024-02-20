المفتي دريان استقبل تجمع "الهيئات الاسلامية" ومجلس "عمدة بيروت"

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من قيادة تجمع "الهيئات الإسلامية".



كما استقبل دريان مجلس "عمدة بيروت" برئاسة مصطفى البوتاري.

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