شيخ العقل التقى رئيس المجلس الإسلامي العلوي واللواء إبراهيم

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي محمود قدور، على رأس وفد من المجلس ضم: نائب الرئيس شحادة العلي، وعضوي الهيئة الشرعية الشيخين محمد عبد الكريم وعلي درويش، وعضوي الهيئة التنفيذية الاستاذين حيدر المظلوم ونضال محمد ومديري مكتب الرئيس الشيخ أحمد عاصي والمراسم جلال ضاهر. بحضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم ومستشار شيخ العقل الدكتور رمزي سري الدين.وشكر الشيخ قدور للشيخ ابي المنى اتصال التهنئة بانتخابات المجلس الاسلامي العلوي الاخيرة، وتناول البحث قضايا اسلامية ووطنية عامة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق على مستوى المرجعيات الروحية، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة ويتأثر بها لبنان وتوسّع دائرة المخاطر جرّاء الاستهدافات الاسرائيلية العسكرية المتصاعدة، "مما يحتّم على جميع المخلصين المساهمة بخطوات، من شأنها تحصين الوطن وحماية أبنائه، والتي تبدأ أولا بالتضامن الداخلي المطلوب وتدعيم مؤسسات الدولة".وبعد اللقاء صرّح الشيخ قدور، قائلا: "زيارتنا الى هذه الدار الكريمة ولقاء سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ "السامي" سامي ابي المنى، لشكره على تهنئته بنتائج المجلس الإسلامي العلوي وأكدنا في هذا اللقاء المبارك على ضرورة عقد قمة روحية إسلامية – مسيحية في هذه الظروف العصيبة، كما أكدنا على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لما لذلك من تفعيل للحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتنظيم عمل مؤسسات الدولة".أضاف: "اما جنوب لبنان وفلسطين فدائما في الوجدان، حيث اننا نشجب ونستنكر الصمت العالمي حول ما يجري من اعتداءات وتوسيع لهذه الدائرة، من قبل العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان وعلى غزة ورفح ودمشق، ولا بد من موقف صارم وحازم يُوقف هذا العدو الغاشم عند حدّه".كما التقى الشيخ ابي المنى اللواء عباس إبراهيم، وجرى البحث بعدد من القضايا والمواضيع المطروحة ولا سيما التطورات الامنية الأخيرة على مستوى الجنوب ولبنان. . وكان تشديد على "اهمية الوحدة الوطنية لمواجهة هذه المرحلة وما فيها من اخطار"، بحسب بيان عن مكتب ابراهيم.كما استقبل عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فايز سيف وجرى عرض قضايا إسلامية وروحية عامة.ومن زوّار شيخ العقل وفد من "جمعية الارشاد والإصلاح برئاسة جمال محيو، الذي اطلع ابي المنى على عدد من نشاطات الجمعية واهدافها، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق. وقدّم دعوة لشيخ العقل لحضور احتفال الذكرى ال 40 لتأسيسها.واجتمع شيخ العقل الى مجلس إدارة المجلس المذهبي، وكذلك الى لجنة الأوقاف في المجلس، لبحث قضايا متصلة بعمل المجلس ولجانه.