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لبنان

المكاري عرض وممثلة الصليب الاحمر الدولي في لبنان لدور المنظمة في الجنوب

Lebanon 24
20-02-2024 | 08:01
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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، ممثلة الصليب الاحمر الدولي في لبنان Simone Casabianca Aeschlimann  والمستشار السياسي شوقي امين الدين. 

وتم التطرق خلال اللقاء الى المساعدات الانسانية للصليب الدولي في الحرب على الجنوب.
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 كما تم التطرق الى التعاون مع وزارة الاعلام وورش العمل المخصصة للمراسلين حول حماية الصحافيين خلال تغطية النزاعات المسلحة في ٢١ و ٢٢ شباط الحالي.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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