المكاري عرض وممثلة الصليب الاحمر الدولي في لبنان لدور المنظمة في الجنوب

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استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، ممثلة الصليب الاحمر الدولي في لبنان Simone Casabianca Aeschlimann والمستشار السياسي شوقي امين الدين.وتم التطرق خلال اللقاء الى المساعدات الانسانية للصليب الدولي في الحرب على الجنوب.كما تم التطرق الى التعاون مع وزارة الاعلام وورش العمل المخصصة للمراسلين حول حماية الصحافيين خلال تغطية النزاعات المسلحة في ٢١ و ٢٢ شباط الحالي.