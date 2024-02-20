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لبنان

وزارة الصناعة حددت سعر طن الترابة السوداء.. كم بلغ؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 08:04
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أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم حددت فيه "سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء ٢٠/٢/٢٠٢٤ ولغاية الثلاثاء ٢٧/٢/٢٠٢٤ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".
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وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً..
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