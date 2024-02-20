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لبنان

أول تعليق لصاحب المستودع الذي قصفته إسرائيل في الغازية.. هل بداخله أسلحة للحزب؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 08:31
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نفى صاحب المستودع محمد خليفة الادعاء الاسرائيلي بأنه المستودع الذي ضربته الطائرات الإسرائيلية بداخله أسلحة تابعة لحزب الله.

وقال خليفة لوكالة "أسوشيتد برس": "هذه شركة مسجلة منذ 11 عاما، تعمل بمولدات الكهرباء، مفتوحة من الصباح حتى الليل، وتستقبل العملاء طوال اليوم، لا يوجد شيء مخفي هنا، والادعاء بأنه لدينا أسلحة كذب". (سكاي نيوز عربية) 
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وكانت مصادر نفت لـ"لبنان 24" ما أشيع عن إحتواء مكاني القصف في الغازية، أي مواد متفجرة أو أسلحة. لقراءة الخبر كاملاً الرجاء الضغط هنا
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