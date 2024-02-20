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لبنان

البيسري استقبل السفير التونسي وبحثا في المستجدات وسبل التعاون

Lebanon 24
20-02-2024 | 10:15
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام وتباحثا في المستجدات الحاصلة في المنطقة وسبل التعاون والتنسيق لمعالجة مواضيع ذات إهتمام مشترك.
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