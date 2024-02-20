البيسري استقبل السفير التونسي وبحثا في المستجدات وسبل التعاون

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير تونس في لبنان بوراوي الإمام وتباحثا في المستجدات الحاصلة في المنطقة وسبل التعاون والتنسيق لمعالجة مواضيع ذات إهتمام مشترك.

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