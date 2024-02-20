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لبنان

قائد الجيش استقبل نجاة رشدي

Lebanon 24
20-02-2024 | 10:22
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الدكتورة نجاة رشدي.
 
وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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