قائد الجيش استقبل نجاة رشدي

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الدكتورة نجاة رشدي.

وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.