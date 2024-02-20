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لبنان

باسيل: لسنا مع تحميل البلد مسؤولية تحرير فلسطين

Lebanon 24
20-02-2024 | 10:39
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شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "أننا نقف إلى جانب كلّ لبنانيّ وتحديداً مع المقاومة لحماية لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية".

وقال باسيل في كلمة له بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار: " نحن مع الدفاع عن لبنان ولسنا مع تحميل البلد مسؤولية تحرير فلسطين ولسنا مع وحدة الساحات أي لسنا مع ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزّة".
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وأضاف أن "الشراكة تتمثّل أولاً برئاسة الجمهورية وبعدها بحكومة إصلاحية ولن نتخلّى عن الرئاسة ولا صلاحيّاتها ولا دورها القيادي الأوّل بالدولة وبالوطن".

وأشار باسيل إلى أن " نحن في حركة تواصل مع معظم الأفرقاء للوصول الى قواسم مشتركة وأردّ إيجاباً على نداء النواب التسعة من المجلس أمس بضرورة تلاقينا سوياً ومع الكل للوصول الى الحل"، قائلاً: "سنتقدّم بعريضة نيابية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتّهام في حق من خالف الدستور بغض النظر عن النتيجة".
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