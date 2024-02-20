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لبنان

تعديل قيمة رسم الطابع المالي... إليكم هذا التعميم للطيران المدني

Lebanon 24
20-02-2024 | 10:42
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أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميما حمل الرقم 2/5 يقضي بتعديل قيمة رسم الطابع المالي.

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