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لبنان

لقاء للجنة الخماسية في قصر الصنوبر

Lebanon 24
20-02-2024 | 10:49
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عقد سفراء دول اللجنة الخماسية الدولية المتابعة للملف اللبناني اجتماعاً في قصر الصنوبر، وانتهى الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريح.
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