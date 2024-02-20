آخر تصريح أميركيّ عن "الحزب"... هذا ما جاء فيه

قال البيت الأبيض "لا نُريد تصعيدا بين "حزب الله" وإسرائيل، ومبعوثنا آموس هوكشتاين يخوض محادثات مكثفة لتحقيق ذلك".

وأضاف البيت الأبيض: "نُريد إنجاز صفقة الرهائن الإسرائيليين بأسرع وقت لتنفيذ وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح في غزة".