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لبنان

آخر تصريح أميركيّ عن "الحزب"... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
20-02-2024 | 11:48
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قال البيت الأبيض "لا نُريد تصعيدا بين "حزب الله" وإسرائيل، ومبعوثنا آموس هوكشتاين يخوض محادثات مكثفة لتحقيق ذلك".
وأضاف البيت الأبيض: "نُريد إنجاز صفقة الرهائن الإسرائيليين بأسرع وقت لتنفيذ وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح في غزة".
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