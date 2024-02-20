عبدالله التقى وفداً من البنك الدولي.. هذا ما جرى عرضه

التقى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، وفدا من البنك الدولي.

خلال اللقاء، جرى البحث في اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، الذي تناقشه اللجنة الفرعية المختصة في مجلس النواب.