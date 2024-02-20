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لبنان

عبدالله التقى وفداً من البنك الدولي.. هذا ما جرى عرضه

Lebanon 24
20-02-2024 | 11:56
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التقى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، وفدا من البنك الدولي.
 
 
خلال اللقاء، جرى البحث في اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، الذي تناقشه اللجنة الفرعية المختصة في مجلس النواب.
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بلال عبدالله

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