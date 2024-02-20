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لبنان

طائرة سقطت داخل إسرائيل... من أطلقها؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 11:51
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أفادت "الجزيرة"، أنّ الجيش الإسرائيليّ زعم أنّ الطائرة المسيّرة التي سقطت في عكا، تابعة لـ"حزب الله".
 
 
وقرّر الجيش الإسرائيليّ فتح تحقيق بالحادث.
 
 
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وكانت "القناة 12 الإسرائيلية"، أفادت عن سقوط طائرة مسيّرة في بستان الجليل قرب عكا، من دون إطلاق صافرات الإنذار، ومن دون سقوط إصابات.
 
 
 
 
 
 

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