طائرة سقطت داخل إسرائيل... من أطلقها؟

أفادت "الجزيرة"، أنّ الجيش الإسرائيليّ زعم أنّ الطائرة المسيّرة التي سقطت في عكا، تابعة لـ"حزب الله".

وقرّر الجيش الإسرائيليّ فتح تحقيق بالحادث.

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وكانت "القناة 12 الإسرائيلية"، أفادت عن سقوط طائرة مسيّرة في بستان الجليل قرب عكا، من دون إطلاق صافرات الإنذار، ومن دون سقوط إصابات.