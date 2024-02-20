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لبنان

نقابتا الصحافة والمحررين: للمشاركة في الوقفة التضامنية مع صحافيي فلسطين

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:30
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دعت نقابتا الصحافة ومحرري الصحافة اللبنانية "جميع الزملاء الصحافيين والمؤسسات الاعلامية إلى المشاركة في الوقفة التضامنية يوم الاثنين في 26 الحالي، عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر في دار نقابة الصحافة، والتي تتضمن الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الزملاء الصحافيين الذين سقطوا نتيجة العدوان الاسرائيلي الهمجي والمستمر عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتزامن مع باقي المشاركين في الاعتصامات حول العالم، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي للصحافيين النقابات والصحافيين المنضوين إليه في أكثر من 146 دولة حول العالم، المؤسسات الاعلامية وجميع العاملين في قطاع الاعلام إلى تنظيم هذه الوقفة التضامنية مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين والصحافيين الفلسطينيين".
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كما دعت النقابتان "جميع الزملاء والعاملين في قطاعات الاعلام المكتوب، المرئي، المسموع والالكتروني إلى تلبية هذه الدعوة التي سوف يتم نشر الكلمات والصور التي ستلتقط خلالها عبر الاتحاد الدولي للصحافيين".
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