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لبنان

حادث مؤسف جدّاً... عدنان تُوفي سيارة صدمته أثناء عبوره الطريق

Lebanon 24
20-02-2024 | 12:35
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة المواطن عدنان عبيد، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق عام كفرشلان، في الضنية.
 
 
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حادث صدم

كفرشلان

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