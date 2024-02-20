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لبنان

مواطنون خرجوا فوراً إلى الشارع... ما الذي يجري في منطقة البسطا الآن؟

Lebanon 24
20-02-2024 | 13:28
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خرج سكان مبنى "فوز"، في منطقة البسطا، إلى الشارع، بعدما انهار جزء من المبنى الذي يسكنون فيه، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
ووصل فوج حرس بيروت إلى المكان، كذلك أحد المهندسين للكشف على المبنى.
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وبحسب المعلومات، فإنّ المبنى قابل للإنهيار.
 
  
 
 
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