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لبنان

جميل السيّد: هذه كذبة

Lebanon 24
20-02-2024 | 14:25
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كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"سفراء الدول الخمس إجتمعوا اليوم في السفارة الفرنسية في بيروت للتشاور حول إنتخاب رئيس للبنان،
وبالمقابل أيضاً،
ثلاث مبادرات متفرقة حتى الآن سيقوم بها زملاء نواب نحو باقي النواب لإختبار إمكانية العثور على إسم "توافقي" لرئاسة الجمهورية…
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مشكورة تلك المساعي ولا سيّما الداخلية البريئة على طريقة ابو ملحم،
ولكن،
هل القوى السياسية الطائفية عندنا راغبة بإنتخاب رئيس بمساعي داخلية؟!
بالتأكيد كلا،
لأنّ ما يراه الناس البسطاء اليوم بأنه أزمة إنتخاب رئيس، تراه تلك القوى فرصةً لإعادة تعويم نفسها لسِتّ سنوات جديدة عبر تسوية خارجية  للرئاسة…
بإختصار،
رئيس صُنِع في لبنان،
هي كذبة مستمِرّة منذ الاستقلال إلى اليوم…"
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