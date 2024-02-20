مقدمات نشرات الاخبار المسائية

مقدمة نشرة اخبار الـ"ان بي ان"
بين التنفيذ والتهويل تتراوح العدوانية الإسرائيلية في لبنان.
في الميدان واصل العدو اعتداءاته الجوية والمدفعية على بلدات حدودية بعد يوم ساخن لامس فيه التصعيد تخوم مدينة صيدا وتحديدا الغازية التي تبعد نحو خمسين كيلو مترا عن الحدود الجنوبية.
وإذا كان جيش الاحتلال قد زعم ان ما قصفه طيرانه هو بنى تحتية عسكرية للمقاومة فإن الوقائع تدحض هذه المزاعم وتؤكد ان المنشآت المستهدفة هي منشآت اقتصادية وصناعية وإنتاجية الأمر الذي كشفته أيضا جولة للإعلاميين نظمتها غرفة التجارة والزراعة والصناعة في صيدا والجنوب اليوم.
على أن وصول الاعتداءات الى هذا العمق الجديد لا يعدو كونه محاولة إسرائيلية لفرض معادلات جديدة بعد رفض لبنان ومقاومته الانصياع للطلبات والشروط الإسرائيلية.
هذا التهويل الإسرائيلي يأتي إستكمالا لما سبق ان هدد به وزير الحرب الإسرائيلي يؤآف غالانت عندما قال: رأيتم ماذا فعلنا في صيدا ولدينا أهداف كثيرة وقريبا في بيروت وعلى الأراضي اللبنانية كافة.
على خط المواجهة الحاصلة على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة دخل السفير الفرنسي إيرفيه ماغرو الذي قال من وزارة الخارجية اللبنانية اننا نعمل على خفض التوتر ونتحدث مع الجميع ونأمل في إحراز تقدم.
على خط الملف الرئاسي المتعثر اجتماع لسفراء الخماسية المعتمدين في لبنان عقد في قصر الصنوبر للبحث في هذا الملف بعد زيارات قام بها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى مصر والسعودية وقطر على ان يصدر بيان عن الاجتماع لاحقا.
على البر البرلماني التأمت اللجان النيابية في جلسة مشتركة هيمن عليها رد مجلس الوزراء مراسيم كان قد اقرها مجلس النواب.
في الأمن الإجتماعي أنتهت عمليات رفع انقاض المبنى المنهار في الشويفات إلى إنتشال أربع ضحايا وأربعة أشخاص أحياء.
حادثة السقوط هي الثالثة من نوعها في غضون أسبوعين.. فعلى من تقع المسؤولية: على غياب الرقابة من الأجهزة الرسمية المعنية؟ أم على فقراء يدفعون ضريبة فقرهم من دمائهم؟!.
في غزة يواصل أصحاب الأرض دفع أرواحهم وممتلكاتهم ثمن تمسكهم بتلك الأرض رغم العدوان الإسرائيلي الشرس الذي يوازيه نفاق غربي مفضوح.
وفي هذه الخانة أفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار وكانت الولايات المتحدة ضده فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
مقدمة نشرة اخبار الـ"أم تي في"
الغيوم السود تتجمع فوق سماء لبنان. في الجنوب، اسرائيل تواصل ضغطها العسكري وتواجه حزب الله بضرب أهداف محددة، كما حصل أمس في الغازية. والضغط العسكري جنوبا يقابله انقسام الساحة الداخلية بشكل عمودي وحاد.
فتفرد حزب الله بقررا الحرب والسلم يستدعي المزيد من ردود الفعل السلبية يوما بعد يوم. وآخرها ما ورد في موقفين لافتين للرئيس ميشال عون وللنائب جبران باسيل. فهل موقف عون والتيار الوطني الحر تكتيكي ام استراتيجي؟
وفي حال كان استراتيجيا، كيف سيواجه حزب الله حال الانكشاف السياسي التي يعيشها؟ كذلك ثمة مسألة خلافية اخرى تتعلق بالوضع السياسي الداخلي. اذ ان الحكومة الميقاتية مهددة بفقدان المشروعية المسيحية نتيجة ممارساتها.
وقد وصل الامر بباسيل الى حد التلويح بـ"كل شي" لمواجهة التعدي على حقوق المسيحيين وعلى دورهم في الحياة السياسية و الدستورية.
في ظل هذه الاجواء الملبدة اجتمع سفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر، وهو اجتماع لا يتوقع منه الكثير، انطلاقا من التخبط الذي تعيشه دول الخماسية في مقاربة الملف الرئاسي اللبناني.
البداية من مواقف ميشال عون في الامس وذلك على خلفية حرب غزة، وهي تشكل محطة تباعد جديدة بين حليفي مار مخايل بعد الرئاسة والحكومة.. فهل تكرس مواقف عون طلاقا سياسيا نهائيا بين التيار وحزب الله؟.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون المنار
عدوان اميركي على الفلسطينيين في مجلس الامن بسلاح الفيتو، لاسناد العدوان الصهيوني عليهم بكل انواع الاسلحة الاميركية، ويأتي من يقول ان الادارة الاميركية تعمل على وقف العدوان..
بكل وقاحة وشراكة كاملة بالاجرام الصهيوني، اسقطت واشنطن قرارا تقدمت به الجزائر الى مجلس الامن لوقف فوري للحرب على غزة، فاجمعت ثلاث عشرة دولة على القبول وامتنعت بريطانيا عن التصويت، فيما كان الفيتو الاميركي مسقطا للقرار..
وفيما تقر الامم المتحدة بالحالة الانسانية المزرية في القطاع، وتتحدث منظماتها عن عدم وجود مكان آمن هناك، رفع المكتب الاعلامي الحكومي في غزة الصوت عاليا معلنا بدء مجاعة حقيقية بين الفلسطينيين المحاصرين...
وفيما البعض محاصر بصمت القبور، والامة غائبة عن موقف موحد بعد اشهر مميتة على اهل غزة، كانت النصرة من اهل النخوة، من البرازيل ورئيسها لولا دي سيلفا الذي ادان حرب الابادة الصهيونية ضد الفلسطينيين وطرد السفير الصهيوني واستدعى سفيره من تل ابيب، فيما اكملت جنوب افريقيا معركتها الاخلاقية والانسانية في محكمة العدل الدولة، مقدمة المزيد من الادلة والبراهين عن جرائم الحرب التي ترتكبها تل ابيب...
في لبنان بقيت حراب المقاومين مرفوعة لنصرة الغزيين، ومشت على طريق القدس صليات من الصواريخ كبركان وفلق واخواتهما من الصواريخ التي هزت تجمعات العدو ومواقعه وثكناته في مستعمرات الشمال...
اما العدوانية الصهيونية المتمادية على الارض اللبنانية فلن تغير بالمعادلة الثابتة للمقاومة في لبنان عن اسناد غزة وحماية وطنها وتثبيت المعادلات التي تحمي المدنيين اللبنانيين من العدوانية الصهيونية.
عدوانية لم تحقق ايا من الانجازات بحسب احد اعضاء مجلس الحرب واحد كبار القادة العسكريين السابقين غادي ازنكوت، الذي وجه رسالة الى الحكومة انفجرت داخل الاروقة السياسية والعسكرية كونه خبيرا وعارفا بمآلات الامور.
حكومة نتنياهو بعيدة جدا عن تحقيق اهدافها بالقضاء على حماس جزم ايزنكوت، وبعيدة عن استعادة الاسرى او اعادة الهاربين من غلاف غزة، واصفا اداء الحكومة بالمتخبط والعاجز عن اتخاذ اي قرارات حاسمة كما قال...
مقدمة نشرة اخبار الـ"او تي في"
في وقت يبدو أن التصعيد المتبادل على الحدود الجنوبية لا يزال مضبوطا على رغم توسيع العدو حدود اعتداءاته امس في اتجاه بلدة الغازية القريبة من عاصمة الجنوب صيدا، من الواضح أن آفاق الحلول السياسية مقفلة، من الجنوب الى غزة، حيث تواصل آلة القتل الاسرائيلية اجرامها وسط تنديد دولي شكلي، وتكرار لمعزوفة وجوب التوصل الى هدنة إنسانية تمهد لوقف اطلاق النار.
اما في الداخل اللبناني، فاحتلت مواقف الرئيس العماد ميشال عون أمس عبر ال أو.تي.في. صدارة المشهد السياسي اليوم، حيث وضع النقاط على الحروف بالنسبة الى الموقف من الحرب الاسرائيلية على غزة وارتداداتها على الجنوب، كما شدد على وصف الحكومة الحالية بغير الشرعية، مؤكدا قبوله بكل الصيغ والحلول التي تفضي الى انتخاب رئيس جديد، والا الدعوة الى جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لحسم النتيجة.
اما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي جزم اليوم بأن حدود التفاهم مع حزب الله هي الدفاع عن لبنان، فأعلن إطلاق مبادرة تشاورية هدفها التوصل الى التوافق على رئيس، والا اللجوء الى الانتخاب ضمن مهلة محددة وقصيرة.