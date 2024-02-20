في الميناء.. الجيش يوقف مطلوباً وهذا ما ارتكبه

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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه "بتاريخ 20 / 2 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس اللبناني (م.ح.) لإقدامه على رمي رمانة يدوية في المنطقة المذكورة".واشارت في بيانها الى انه "مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جريمتي تهديد أشخاص بأسلحة حربية وإطلاق النار. بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".