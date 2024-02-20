مساء اليوم... إشكال وإطلاق نار بسبب "حذاء"!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ و.ع أطلق النار في الهواء، خلال إشكال مع ع.ع، في شارع الجديد في منطقة القبة في طرابلس.



وعُلم أنّ الإشكال حصل، حين قرّر ع.ع تبديل حذاء قام بشرائه من و.ع.