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لبنان

مساء اليوم... إشكال وإطلاق نار بسبب "حذاء"!

Lebanon 24
20-02-2024 | 13:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ و.ع أطلق النار في الهواء، خلال إشكال مع ع.ع، في شارع الجديد في منطقة القبة في طرابلس.
 

وعُلم أنّ الإشكال حصل، حين قرّر ع.ع تبديل حذاء قام بشرائه من و.ع.
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حذاء

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