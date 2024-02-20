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لبنان
إعتراف إسرائيليّ يتعلّق بـ"الحزب"... ماذا قِيلَ عن صواريخه؟
Lebanon 24
20-02-2024
|
15:03
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية أكّدت أنّ "حزب الله" لا يزال قادراً على إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل".
وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي ورئيس حركة "ميرتس" سابقاً، نيتسان هوروفيتش في مقابلة مع القناة "الـ12 الإسرائيلية": "للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، نحن نُنشئ حزاماً أمنياً في الشمال ونُخلي منه السكان".
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وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أكّدت، في وقتٍ سابق، أنّ "حزب الله نجح في فرض نوعٍ من حزامٍ أمني" شمالي فلسطين المحتلة، "حيث باتت المستوطنات هناك مهجورة".
وبحسب الصحيفة، فإنّ ضربات حزب الله فرضت "واقعاً مرتبكاً في الشمال"، حيث "جرى إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين من قطاع يصل عمقه إلى 5 كيلومترات، فيما جرى إخلاء كريات شمونة بالكامل تقريباً".
من جهته، قال رئيس السلطة المحلية في مستوطنة كريات شمونة أفيخاي شتيرن، إنّ المستوطنين في الشمال، بعد 4 أشهر، "باتوا في وضعٍ لا يُطاق، وتحت ضغط فظيع".
كذلك، قال رئيس مجلس مرغليوت إيتان دافيدي، إنّ الوضع في المستوطنة "غير معقول، ولا يمكن للسكان الدخول والخروج متى أرادوا"، مضيفاً: "لا نستطيع المناورة، نحن نختبئ خلف الجدران حين نكون في مرغليوت".
وكانت القناة الـ"12" الإسرائيلية أشارت في كشفها أنّ سلاح الجو الإسرائيلي يحقّق في أسباب فشل منظومة الدفاع الجوي التابعة له في اعتراض الصواريخ التي أصابت مركز الشرطة في مستوطنة كريات شمونة، الأسبوع الماضي، إلى امتلاك حزب الله ما بين 150 إلى 200 ألف صاروخ، بمعدل قدرة إطلاق 1500 صاروخ يومياً. (الميادين)
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