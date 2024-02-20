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لبنان

إصرار على الصمود

Lebanon 24
20-02-2024 | 17:13
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تكاد معظم القرى الحدودية تخلو من السكان، لكن ثمّة إصرار على الصمود والتكيُّف مع الأوضاع الصعبة بصمت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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