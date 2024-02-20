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لبنان
قنوات التواصل قائمة
Lebanon 24
20-02-2024
|
17:26
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ما تزال قنوات التواصل والتعاون قائمة بين حزب وتيار على الرغم مما يطفو على سطح العلاقات بينهما، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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