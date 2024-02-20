سفراء الخماسية يطلقون محرّكاتهم ... نحو بعبدا ولا نتائج فورية

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كتبت سابين عويس في" النهار": عودة الاجتماعات انطلقت من قصر الصنوبر حيث استضافت السفارة الفرنسية الاجتماع التحضيري الثاني لسفراء الخماسية بعد ظهر أمس حضره الى جانب السفير الفرنسي المضيف هيرفيه ماغرو وبخاري، السفيرة الأميركية ليزا جونسون وسفيرا مصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل.تدعو مصادر سياسية مطلعة إلى عدم توقع أي نتائج فورية لاجتماع السفراء، لأنه لا صلاحيات تقريرية لهؤلاء، وإنما تندرج مهمتهم في تحضير الأجندة للاجتماع المقبل المرتقب لممثلي اللجنة الخماسية. وتضيف أن التحرك يتوزع على خطي واشنطن وباريس من خلال الزيارتين المرتقبتين لكل من الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت، والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لتل أبيب، علماً بأن لا معلومات حتى الآن عن زيارته لبيروت، التي تبقى رهناً بالتوصل إلى تسوية للوضع في الجنوب، انطلاقاً من تطبيق القرار الدولي ١٧٠١، فيما زيارة لودريان رهن كذلك بنتائج جس نبض القوى السياسية اللبنانية ومدى نضج الظروف لإنتاج تسوية رئاسية. في هذا السياق، تتوقف المصادر عند محطتين لافتتين، عكس الأولى منها الحريري في تركيزه على أولوية انتخاب الرئيس، وامتعاضه من القوى السياسية المستمرة في تعطيل هذا الاستحقاق. أما الثانية فتمثلت في عودة الكلام عن طاولة الحوار التي سبق أن طرحها رئيس المجلس نبيه بري، ثم حملها تكتل الاعتدال الوطني وجال فيها على الكتل النيابية من دون أن تصل إلى أي نتيجة.وفي رأي المصادر، كلما زادت حدة التصعيد، اقترب لبنان من التسوية، التي لا يُستبعد أن تحصل على الساخن، بعدما انتفت كل الوسائل الديبلوماسية المتاحة لمنع التصعيد. وتلفت إلى أن العمل الديبلوماسي الخارجي قد تقدم حيال توفير مقوّمات التزام لبنان بتطبيق القرار ١٧٠١ وذلك من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي للجيش وذلك لسحب الذريعة من يد المعارضين حول عدم جهوزيته لتولي مهمات حفظ الامن في الجنوب، سيكون المؤتمر الدولي المزمع عقده في باريس في السابع والعشرين من الشهر الجاري، مؤشراً إلى جدية الأسرة الدولية في التعاطي مع هذا الملف.في الموازاة، يتابع السفراء اجتماعاتهم التحضيرية في بيروت، التي ستنتقل في مرحلة لاحقة إلى اجتماعات ثنائية أو جماعية مع القوى السياسية، استكمالاً للاجتماع الأول الذي عقد في عين التينة. وسيكون على جدول الأعمال بند وحيد، العودة إلى مواصفات رئيس الجمهورية والسعي إلى تأمين التوافق على الخيار الذي يجمع أكثر نقاط من القواسم المشتركة التي ترضي فريقي الصراع، علماً بأن الرئاسة لن تكون بمعزل عن صفقة متكاملة تلحظ في شكل رئيسي رئيس الحكومة والحكومة. وليس الأسبوع الحريري في بيروت بعيداً عن تحضير الأرضية المطلوبة لهذه الصفقة.