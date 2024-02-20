16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حملات شعبوية لكسر الجامعة اللبنانية وتعطيل "التفرغ"
Lebanon 24
20-02-2024
|
22:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": ارتفعت وتيرة السجال حول ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، الذي بات جاهزاً لرفعه إلى مجلس الوزراء بعدما أنجز في صيغة شبه نهائية بين وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران. يأخذ النقاش الذي يترافق مع حملات في بعض الأوساط الجامعية والسياسية أيضاً طابعاً شعبوياً ومصلحياً ويحمل الكثير من علامات الاستفهام، ويطرح تساؤلات عما إذا كانت هناك استهدافات لفرملة إقرار الملف وتعزيز الجامعة وإستعادة استقلاليتها لا بل أنه تحول إلى بازار لتغطية المخالفات التي تراكمت وأدت إلى انفجار أزمات الجامعة...
Advertisement
والحال أن هذا الملف الذي يُفترض أن يرفع قريباً إلى الحكومة، قد يكون اكثر موثوقية، لأسباب عدة، أولها أنه لم يُعد بوصاية سياسية مباشرة، وإن كانت تبقى حاضرة عند إقراره، وثانياً لأنه أُنجز وفق ثلاثية الحاجة الاكاديمية والأقدمية والتوازن، علماً أن إقرار ملف 2014 كان سياسياً بامتياز، بعد إدخال مئات الاسماء ضمن بازار المحاصصة، وبعضهم لم يناقش رسالة الدكتواره. وثالثاً، لم يكن ممكناً تنقية التفرغ في جامعة تراكمت فيها مشكلات منذ سنوات، ذلك أنه ترسخت في بنيتها ممارسات المحاصصة والهيمنات السياسية والطائفية، وطالت حتى الوحدات والأقسام وأيضاً الحركة النقابية للاساتذة.
الجامعة اليوم وان كانت تحتاج إلى عملية إصلاحية، إلا أنها ليست عاجزة عن الاستمرار. عدد الطلاب اليوم يبلغ 64 الفاً، ومع إحالة نحو 1050 أستاذاً إلى التقاعد منذ عام 2014، فإنها تحتاج إلى تفرغ ما يقابلهم وفقاً للحاجات والملاكات. والقياس هنا لا يتعلق فقط بالعدد إذ أنه يمكن أن يتغير بين كلية وأخرى ووفقاً للاختصاصات، لذا التفرغ يأخذ بالاعتبار حاجة السنوات اللاحقة، طالما أنه ليس سنوياً.
التفرغ هو حاجة للجامعة من أجل استقرارها واستمراريتها ايضاً، لكنه مرتبط باستكمال الحلقات الأخرى، خصوصاً مجلسها، واستعادة استقلاليتها وإعادة تنظيم أوضاعها أكاديمياً. وقد حان الوقت لكشف الحملات العبثية التي تؤذي الجامعة، تماماً كما يجب مواجهة الحملات السياسية والطائفية التي تريد بقاء الجامعة مكاناً للتوظيف والمحاصصة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجدداً منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس بإطلالة جريئة (صور)
Lebanon 24
مُجدداً منعت خاصية التعليقات.. ميريام فارس بإطلالة جريئة (صور)
03:26 | 2024-02-20
20/02/2024 03:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون خرجوا فوراً إلى الشارع... ما الذي يجري في منطقة البسطا الآن؟
Lebanon 24
مواطنون خرجوا فوراً إلى الشارع... ما الذي يجري في منطقة البسطا الآن؟
13:28 | 2024-02-20
20/02/2024 01:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة حصلت داخل مبنى سكنيّ في الضاحيّة الجنوبيّة.. و3 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى
Lebanon 24
حادثة مرعبة حصلت داخل مبنى سكنيّ في الضاحيّة الجنوبيّة.. و3 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى
06:11 | 2024-02-20
20/02/2024 06:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه خفايا "ضربة الغازية".. ماذا أرادت إسرائيل منها؟
Lebanon 24
هذه خفايا "ضربة الغازية".. ماذا أرادت إسرائيل منها؟
03:00 | 2024-02-20
20/02/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون أخلوا منازلهم.. تلقوا رسالة أثارت الذعر ماذا في مضمونها؟
Lebanon 24
مواطنون أخلوا منازلهم.. تلقوا رسالة أثارت الذعر ماذا في مضمونها؟
07:12 | 2024-02-20
20/02/2024 07:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2024-02-21
"تيار الندب والنواح": اشكيلي تا ابكيلك
01:45 | 2024-02-21
عصابات التهريب البحري تتحرك والاجهزة الامنية بالمرصاد
01:30 | 2024-02-21
حلفاء "حزب الله" الى الإعلام
01:29 | 2024-02-21
جبهة الجنوب مشتعلة: قصف عنيف وأضرار كبيرة
01:15 | 2024-02-21
هكذا سيكون سعد الحريري بعد 14 شباط 2024
00:32 | 2024-02-21
على هذه الطرقات.. حركة المرور كثيفة منذ الصباح
فيديو
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
21/02/2024 08:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
21/02/2024 08:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
21/02/2024 08:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24