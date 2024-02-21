على هذه الطرقات.. حركة المرور كثيفة منذ الصباح

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افادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار، بالإضافة إلى حركة نشطة على طريق ذوق مصبح بالاتجاهين.كما أشارت إلى أن حركة المرور أيضا كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا حتى نهر الموت، وعلى طريق الحدث مفرق الجامعة اللبنانية وتقاطع الكفاءات.ولفتت غرفة التحكم الى أن طريق الاوزاعي باتجاه الجناح تشهد أيضا حركة مرور كثيفة.(غرفة التحكم المروري)