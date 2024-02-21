جبهة الجنوب مشتعلة: قصف عنيف وأضرار كبيرة

يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة. وهذا الهدوء الحذر يخرقه منذ الليل الفائت وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي الاسرائلي نوع "ام كا" فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بما فيه المنحدرات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي وصولا حتى اجواء البقاع الغربي واقليم وتلال عرمتى الريحان وجبل صافي. ويأتي ذلك بعد تعرض أطراف حلتا الهبارية وكفرشوبا لقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال رد عليه رجال المقاومة بقصف صاروخي مركز طاول مواقع الاحتلال في السماقة رويسات العلم وتلال كفرشوبا داخل مزارع شبعا المحتلة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement

كما استهدفت مدفعية العدو، صباح اليوم، أطراف بلدات طير حرفا والجبين والضهيرة ومجدل زون ( وادي حسن )، وتعرضت بلدة الضهيرة وعلما لقصف اسرائيلي فوسفوري.

الى ذلك، أفادت وسائل اعلام عبرية بأن "سلاح الجو هاجم أهدافا في جبل الصافي في قضاء جنوب لبنان على بعد نحو 50 كيلومترا من الجليل الأعلى، وقد يكون ذلك ردا على إطلاق الطائرة التي سقطت قرب عكا (لم تحدث أضرار) في وقت سابق اليوم".

وأطلق العدو فجر اليوم، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وكان الطيران الحربي أغار قبيل منتصف الليل، على بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب ويارون، وترافق ذلك مع قصف مدفعي متقطع على قرى راميا والناقورة وعلما الشعب، ما أدى الى اضرار جسيمة في المزروعات واشجار الزيتون والممتلكات.