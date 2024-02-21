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لبنان

عصابات التهريب البحري تتحرك والاجهزة الامنية بالمرصاد

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-02-2024 | 01:45
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قال  مصدر أمني شمالي إن عصابات الإتجار بالبشر والتهريب عبر البحر الى أوروبا، تستفيد من الأوضاع الأمنية غير المستقرة جنوباً وأولوية الدولة اليوم بعدم تمدد الحرب الى الداخل اللبناني، لتقوم بإستعادة نشاطها، وبدأت بالتواصل مع مواطنين سوريين في لبنان وحتى في الداخل السوري لتعلمهم أن إستئناف رحلات التهريب سيبدأ في آخر آذار بعدما يستقر البحر نوعاً ما وتصبح الملاحة والإبحار أكثر أماناً. 
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المصدر أكد أن القوى الأمنية اللبنانية وخاصةً أجهزة المخابرات على دراية بمعظم تحركات هذه المجموعات في الداخل اللبناني وحتى على الحدود اللبنانية السورية وسيكون لها تحرك إستباقي لمنع أي عملية تهريب ولن تتوانى أبداً عن توقيف أي متورط في هذه العمليات، وأن المعارك في الجنوب لن تثني الدولة عن الحفاظ على أمن الداخل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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