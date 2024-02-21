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لبنان

لمُحبّي الصيد... هكذا أصبحت أسعار التراخيص بالليرة اللبنانيّة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-02-2024 | 02:15
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بعد تعديل العديد من الرسوم في الموازنة العامّة للعامّ 2024، أصبحت قيمة تراخيص أسلحة الصيد البرّي على النحو الاتي:

- ترخيص سلاح صيد طلقة واحدة (فوهة واحدة): 2 مليون و300 ألف ليرة.
- ترخيص سلاح صيد طلقتان (فوهتان أو جفت): 4 مليون و600 ألف ليرة.
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- ترخيص سلاح صيد 3 طلقات (نصف أوتوماتيك): 9 مليون و200 ألف ليرة.
- ترخيص سلاح صيد ذي فوهات (إحدى هذه الفوهات للرصاص أو أكثر): 9 مليون و200 ألف ليرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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