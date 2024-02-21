لمُحبّي الصيد... هكذا أصبحت أسعار التراخيص بالليرة اللبنانيّة

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بعد تعديل العديد من الرسوم في الموازنة العامّة للعامّ 2024، أصبحت قيمة تراخيص أسلحة الصيد البرّي على النحو الاتي:- ترخيص سلاح صيد طلقة واحدة (فوهة واحدة): 2 مليون و300 ألف ليرة.- ترخيص سلاح صيد طلقتان (فوهتان أو جفت): 4 مليون و600 ألف ليرة.- ترخيص سلاح صيد 3 طلقات (نصف أوتوماتيك): 9 مليون و200 ألف ليرة.- ترخيص سلاح صيد ذي فوهات (إحدى هذه الفوهات للرصاص أو أكثر): 9 مليون و200 ألف ليرة.