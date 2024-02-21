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لبنان

مع بدء الصوم... ارتفاع جنوني في أسعار الخضار

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-02-2024 | 02:45
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يشكو العديد من المواطنين من إرتفاع أسعار الخضار، بعد بدء  الصوم لدى  الطوائف المسيحية التي تتّبع التقويم الغربيّ.

فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار البقدونس والكزبرة والنعنع والبقلة... إلى ما بين 70 و100 ألف ليرة.
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كذلك، ارتفع سعر كيلو البندورة من 50 و60 ألف ليرة، إلى 80 و100 ألف، والخيار من 100 ألف إلى 140 و180 ألف ليرة.

كما ان سعر كيلو البصل شهد ارتفاعا كبيرا حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من ال 50.000 الف ليلامس ال 80.000 الف ليرة .
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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