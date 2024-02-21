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لبنان

تحرّك عاجل لـ"تجار" في الجنوب.. ماذا فعلوا؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-02-2024 | 03:45
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عُلِم أن معظم تجار السيارات في جنوب لبنان باتوا ينقلون مركباتهم الموجودة داخل ساحات العرض إلى أماكن أكثر أماناً، وذلك وسط مخاوف من ضربات إسرائيلية قد تستهدف مصالحهم وذلك في حال توسعت المعارك.
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ويتبيّن أن هؤلاء التجار باتوا يسارعون نوعاً ما إلى تعديل أسعارهم لبيع ما لديهم من مركبات بالحد المقبول، وذلك تفادياً لأي خسائر كبيرة علماً أن نشاطهم هناك قد تراجع تماماً إثر مخاوف لدى المواطنين من الذهاب إلى الجنوب لشراء آليات وغيرها من المستلزمات.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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