عُلِم أن معظم تجار السيارات في جنوب لبنان باتوا ينقلون مركباتهم الموجودة داخل ساحات العرض إلى أماكن أكثر أماناً، وذلك وسط مخاوف من ضربات إسرائيلية قد تستهدف مصالحهم وذلك في حال توسعت المعارك.

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