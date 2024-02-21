في الجنوب.. إعادة المحطات الكهربائية المتضررة إلى الخدمة

أنجزت ورش فنية تحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان، أعمال صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدات حاروف، عدشيت ويحمر الشقيف، حيث تم تأهيل أعمدة وخطوط التوتر المتوسط والمنخفض وإعادة المخارج والمحطات المتضررة إلى الخدمة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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