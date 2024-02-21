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لبنان

في الجنوب.. إعادة المحطات الكهربائية المتضررة إلى الخدمة

Lebanon 24
21-02-2024 | 03:32
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أنجزت ورش فنية تحت إشراف مؤسسة كهرباء لبنان، أعمال صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدات حاروف، عدشيت ويحمر الشقيف، حيث تم تأهيل أعمدة وخطوط التوتر المتوسط والمنخفض وإعادة المخارج والمحطات المتضررة إلى الخدمة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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