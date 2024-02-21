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لبنان
رغم كل الظروف.. "العهد" خير من مثّل لبنان
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
21-02-2024
|
04:30
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في كل مرّة يثبت فريق "العهد" اللبناني، أنه خير من مثّل لبنان في الخارج. فبالرغم من كل المشاكل والظروف التي تعصف بكرة القدم اللبنانية بكل أطيافها، الا أن "العهد" حافظ على مكانته، واستطاع في أكثر من مناسبة أن يرفع اسم وطنه عالياً.
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وحالياً، يحاول "العهد" "خطف" كأس الاتحاد الآسيوي من منافسيه، ساعياً إلى التتويج باللقب القاري للمرّة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2019. ورحلة التتويج هذه أصبحت قريبة منه، وذلك بعد وصوله إلى نهائي منطقة غرب آسيا (نصف نهائي المسابقة) لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
ورغم خوضه كل مبارياته خارج أرضه ودون جمهوره، تأهلّ بطل لبنان وممثله في البطولة الآسيوية، على حساب نادي الكهرباء العراقي، بعدما فاز عليه بركلات الترجيح (4-2) إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم الفريق اللبناني بهدف نظيف ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين (1-1).
وبالعودة إلى مجريات المباراة، نجح العهد في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، حينما أرسل البديل محمد زبيب كرة أمام المرمى العراقي حوّلها إروين برأسه مباشرةً في اتجاه الزاوية الضيقة عند الدقيقة (85)، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين. وفيه، غابت الفرص الحقيقية عن المرميين. لكن في الأخير، ابتسمت ركلات الترجيح للعهد الذي سجل له محمد حيدر وحسين زين وجورج ملكي، والحارس مصطفى مطر الذي لم يكتفِ بالتصدّي لتسديدة العراقي محمود خليل، بل نفّذ الركلة الأخيرة ل"العهد" وسجّل منها هدف التأهّل. في حين سدّد لفريق الكهرباء بنجاح مهيمن سالم والسوري زاهر ميداني، في حين أهدر عبد الله عبد الأمير في العارضة، وتصدى الحارس مطر لركلة محمود خليل.
وسيواجه "المارد الأصفر" في النهائي الإقليمي، النهضة العماني الذي تأهل يوم الإثنين على حساب الرفاع البحريني (3-1) بعد التمديد، في يومي 16 و23 نيسان المقبل، ومن المتوقع أن تُقام المواجهتان في العاصمة العمانية مسقط.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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