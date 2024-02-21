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لبنان

جعجع عرض المستجدات مع السفير الالماني

Lebanon 24
21-02-2024 | 04:13
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بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية كورت جورج شتوكل- شتيلفريد في آخر التطوّرات على صعيد لبنان والمنطقة، في حضور الملحقة السياسية هنريات وولف، المحللة السياسية في السفارة لارا عيد، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.
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