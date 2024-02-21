جعجع عرض المستجدات مع السفير الالماني

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بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية كورت جورج شتوكل- شتيلفريد في آخر التطوّرات على صعيد لبنان والمنطقة، في حضور الملحقة السياسية هنريات وولف، المحللة السياسية في السفارة لارا عيد، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز طوني درويش.