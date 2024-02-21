"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أنه "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهريب،ضبطت دوريات جهاز المكافحة التابع لها، كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والتنباك العجمي والوطني، بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape بنتيجة عملية دهم في مناطق طرابلس/ القبة وبحنين ومشتى حسن ووادي خالد ومشتى حمود والقبيات والبيرة كوشا والكويخات وحلبا".وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.